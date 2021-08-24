При каждом походе в магазин злоумышленница не только покупала необходимое пожилому человеку, но и обналичивала денежные средства, используя их в дальнейшем в личных целях...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Можайскому району г. Москвы задержали 49-летнюю приезжую женщину, работавшую сиделкой у пенсионера, по подозрению в краже денежных средств с банковской карты пожилого человека.Установлено, что 49-летняя приезжая женщина работала сиделкой у 69-летнего жителя района. Она помогала ему по хозяйству, а совершая покупки для пенсионера, расплачивалась его банковской картой. Однако при каждом походе в магазин злоумышленница не только покупала необходимое, но и обналичивала денежные средства, используя их в дальнейшем в личных целях. Когда пенсионер стал спрашивать, на что потрачено более 137 тысяч рублей, женщина скрылась.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД установили местонахождение и задержали подозреваемую.Следствием ОМВД России по Можайскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93