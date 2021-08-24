Злоумышленники подали электронную заявку на получение кредита на сумму около 2 млн. рублей с целью покупки автомобиля в одном из автосалонов...

«Сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД России по району Марфино г. Москвы задержаны подозреваемые в покушении на мошенничество в сфере кредитования», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.По предварительной версии, злоумышленники подали электронную заявку на получение кредита на сумму около 2 млн. рублей с целью покупки автомобиля в одном из автосалонов, расположенном в Гостиничном проезде. Заявка была предварительно одобрена, но для получения денежных средств необходимо было явиться непосредственно в банк.Согласно заранее продуманному плану один из них пришел в финансовое учреждение, где предоставил документы, содержащие недостоверные сведения относительно своей личности, места регистрации и дохода.В это время соучастники находились возле здания и наблюдали за обстановкой. Однако переданные документы вызвали у сотрудников банка сомнения в их подлинности, в связи с чем деньги ему не выдали, и сообщники не смогли довести преступный умысел до конца.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали троих подозреваемых. Ими оказались двое жителей столицы в возрасте 27 и 29 лет, а также 42-летний приезжий.Следствием Отдела МВД России по району Марфино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей ч. 3 ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время фигуранты проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29