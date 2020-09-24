Злоумышленник перечислял на свой зарплатный банковский счет денежные средства путем внесения в реестр ложных сведений относительно суммы своей заработной платы...

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по САО задержали подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере.Оперативникам стало известно о факте крупной недостачи денежных средств в одной из организаций, подтвержденной в ходе аудиторской проверки.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали на проспекте Вернадского 42-летнего мужчину. Установлено, что, являясь главным бухгалтером коммерческой организации и злоупотребляя доверием руководства, он перечислял на свой зарплатный банковский счет денежные средства путем внесения в реестр ложных сведений относительно суммы своей заработной платы, значительно ее завышая.Общая сумма ущерба, причиненного фирме, превышает 36 млн рублей.По данному факту СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29