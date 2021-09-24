По предварительным данным, общая сумма обналиченных денежных средств превысила миллиард рублей, а незаконный доход фигурантов составил порядка ста миллионов рублей.

«Следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двух участников организованной группы, осуществлявшей незаконные банковские операции на территории столицы.По версии следствия, с целью вывода денежных средств из оборота РФ по фиктивным договорам злоумышленники создали порядка десяти организаций, используя реквизиты которых обналичивали и осуществляли транзит денежных средств. Без специального разрешения проводились банковские операции по открытию и ведению счетов физических и юридических лиц, инкассация и кассовое обслуживание. За свои услуги организаторы криминальной схемы получали комиссионное вознаграждение в размере 12% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний.По предварительным данным, общая сумма обналиченных денежных средств превысила миллиард рублей, а незаконный доход фигурантов составил порядка ста миллионов рублей.Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве.Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ. В настоящее время фигуранты и их защитники приступили к ознакомлению с материалами расследования в порядке статьи 217 УПК РФ», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.