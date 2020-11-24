Активисты Общероссийского народного фронта попросили генерального директора "Российских железных дорог" Олега Белозёрова провести служебную проверку в отношении руководства Горьковской железной дороги.

Активисты Общероссийского народного фронта попросили генерального директора "Российских железных дорог" Олега Белозёрова провести служебную проверку в отношении руководства Горьковской железной дороги.Напомним, 16 ноября в Камешковском районе с рельсов сошел состав с мазутом. Погиб обходчик путей. Железнодорожники продолжают устранять последствия аварии. По версии следствия, причиной катастрофы стали ремонтные работы, которые в тот день проводились у станции Новки. Общественники требуют от РЖД сделать выводы и проверить состояние всех железнодорожных путей на территории Владимирской области.Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров, эксперт ОНФ:Необходимо более внимательно посмотреть за тем качеством работ, которые идут. Более того мы обратились не только в РЖД , но и в Приволжскую транспртную прокуратуру , для того, чтобы они провели исследование не только по данному участку, где было нарушено, но и проверили все подрядные организации, которые выполняют работы в регионе