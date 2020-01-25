Продолжается Открытый чемпиона Австралии по теннису. В субботу российский теннисист Карен Хачанов проводит матч с австралийцем Ником Кирьосом. Встрече предшествовала драка на трибуне.

Продолжается Открытый чемпиона Австралии по теннису. В субботу российский теннисист Карен Хачанов проводит матч с австралийцем Ником Кирьосом. Встрече предшествовала драка на трибуне.Незадолго до начала поединка на трибуне возникла драка между болельщиками двух теннисистов. Подробности пока неизвестно, кроме того, что один из участников инцидента был одет в майке футбольной сборной России. Стюардам удалось пресечь потасовку.Что касается самого матча, то пока впереди Кирьос. Первый сет австралиец выиграл с результатом 6:2, второй – на тайбрейке 7:6(7:5).