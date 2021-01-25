Общее число заболевших с начала пандемии – 22 593 пациента.

По информации Роспотребнадзора на 25 января, во Владимирской области подтверждено 152 новых случая заражения коронавирусом.Согласно статистике, во Владимире ковидом заболели 39 жителей. Ещё 17 инфицированных выявлено в Гусь-Хрустальном, 14 - в Муромском, 10 - в Ковровском, 9 - в Петушинском, 8 - в Александровском, по 7 - в Вязниковском и Суздальском, по 6 - в Кольчугинском и Юрьев-Польском, по 5 - в Гороховецком, Собинском и Камешковском, 4 - в Киржачском районах. По 3 новых пациента с Covid-19 прибавилось в городе Радужный и Судогодском районе, по 2 выявлено в Меленковском и Селивановском районах.Общее число заболевших с начала пандемии – 22 593 пациента. Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях «Вконтакте» и в «Одноклассниках». Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.