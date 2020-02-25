Опубликована новая часть беседы президента России с агентством ТАСС в рамках проекта 20 вопросов Владимиру Путину. Глава государства рассказал о том, что является приоритетом при реализации национальных проектов.

Опубликована новая часть беседы президента России с агентством ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину". Глава государства рассказал о том, что является приоритетом при реализации национальных проектов.Корреспондент поинтересовался, можно ли сравнить реализацию нацпроектов с подготовкой к проведению Олимпиады в Сочи или саммита АТЭС во Владивостоке, когда ставилась конкретная цель и результат достигался "на ура"."Мне нужно не "ура". Мне нужно, чтоб страна развивалась. Поступательно, уверенно, ритмично и широким фронтом", – отметил Путин.Президент добавил, что ему "очень приятно", когда он может видеть результаты проделанной работы."Я, когда приезжаю во Владивосток, когда еду из аэропорта, смотрю, во-первых, аэропорт, куда я приезжал, когда он строился, – другая история совсем. Смотрю этот университет федеральный, там целый город построен. Это все мне очень приятно видеть. И как Сочи развивается. Но это точечный результат", – продолжил глава государства.По его словам, осуществлять точечные проекты – недостаточно, поэтому недостаточно и инструментов, которые использовались ранее."Так называемые госпрограммы – они не отвечают тем задачам, которые перед нами стоят", – констатировал президент.Российский лидер подчеркнул, что держит под контролем ход выполнения всех нацпроектов."Все?" – уточнил корреспондент."Ну конечно", – ответил Путин.15 января 2020 года, оглашая Послание Федеральному Собранию, Путин назвал выполнение нацпроектов приоритетом и отметил, что их реализация требует нового качества исполнения.