Чемпионский перстень, полученный американским баскетболистом "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайантом за победу в Национальной баскетбольной ассоциации в сезоне-1999/00, ушел с молотка.Именное кольцо с несколькими бриллиантами в 14 каратов был вручен Брайанту за первый титул в НБА. Как сообщает ТАСС со ссылкой на TMZ, частный коллекционер выручил на аукционе с продажи перстня 206 тысяч долларов.Kobe Bryant Lakers Ring He Gifted Mom Sells for $206,000!!! via @TMZ https://t.co/xks9thsiq1 pic.twitter.com/7hKaNM8WWw— Patricia Dempsey (@Patrici90883364) May 25, 2020В марте на аукционе за 30 тысяч долларов было продано полотенце, которое находилось на плечах Брайанта во время его прощально речи после заключительного матча за "Лейкерс", а за месяц до этого свитер российского хоккеиста Александра Овечкина, посвященный Коби, ушел с молотка за девять тысяч долларов.Напомним, Брайант погиб в воскресенье, 26 января. Вертолет разбился близ города Калабасас. На борту находились, помимо баскетболиста, его 13-летняя дочь и друзья семьи. Коби было 41 год, у него осталась жена и три дочери.