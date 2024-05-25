Астрологический прогноз на 25 мая. Как может помешать напряженный аспект от Нептуна? Продолжаем...

Астрологический прогноз на 25 мая. Как может помешать напряженный аспект от Нептуна?Продолжаем нашу «звездную рубрику». Чем следует заняться, а чего стоит избегать в весеннюю субботу?Ответить на вопросы поможет Анна Прохорова — астролог-консультант.В субботу, 25 мая 2024 года, Луна будет находиться в Стрельце.Стрелец — это кентавр, и его символическая «двойственность» могут быть проявлены в организации сегодняшнего дня. Полезно выйти за рамки обыденности: посетить новые места, приготовить экзотическое блюдо на ужин, опробовать себя в новом хобби или даже рискнуть признаться в своих чувствах.Лениться и оставаться весь день дома при этом нежелательно. Огненная стихия благоволит активному отдыху: можно заняться спортом или, наконец, - доделать незавершенные дела.Студенты хорошо прочувствуют это положение Луны, ведь идет время подготовки к экзаменам. Создать сегодня сложности может только напряженный аспект от Нептуна. Он дает расфокусировку внимания.Венера в лучах Солнца не видна, а ведь именно эта планета отвечает за женскую энергию. Говорите своим дамам комплименты, - сегодня они это по-особенному оценят! А лучше всего отправиться на прогулку по живописным местам города. Свидания в новой обстановке благотворно повлияют на отношения.Важно отметить, что с 17:47 до 18:35 по московскому времени пройдет период «пустого» хода Луны, когда любые начинания не дадут ожидаемого результата.Что касается здоровья, то убывающая фаза Луны в Стрельце подходит для профилактики заболеваний дыхательных путей, нервной системы, рук и плечевых суставов. Соблюдайте питьевой режим - аспект Нептуна к Луне напоминает о сохранении водно-солевого баланса в организме.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений