В Суздале стартовала реставрация въездных застав. Об этом в своем официальном телеграм-канале...

В Суздале стартовала реставрация въездных застав.Об этом в своем официальном телеграм-канале рассказала глава администрации города Суздаля Алиса Бирюкова:- Начинаем долгожданную реставрацию въездных застав в Суздаль: Владимирской и ныне Ивановской. Узнаваемый и очень важный элемент суздальской жизни. На фото - воспоминания о том, как заставы выглядели в разное время и их нынешнее состояние. Реставраторы начали готовить площадку работ. Надеемся, что вскоре обелиски наших застав предстанут перед горожанами и гостями в бережно обновленном виде.Въездные заставы и правда - узнаваемый элемент суздальской жизни. Правда, долгое время выглядели они заброшено.Как отмечается, к их реставрации шли долго, а обновление стартовало в рамках подготовки к 1000-летию Суздаля.Фото: https://t.me/AlisaBiriukova