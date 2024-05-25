В Суздале стартовала реставрация въездных застав.
Об этом в своем официальном телеграм-канале...
В Суздале стартовала реставрация въездных застав.
Об этом в своем официальном телеграм-канале рассказала глава администрации города Суздаля Алиса Бирюкова:
- Начинаем долгожданную реставрацию въездных застав в Суздаль: Владимирской и ныне Ивановской. Узнаваемый и очень важный элемент суздальской жизни. На фото - воспоминания о том, как заставы выглядели в разное время и их нынешнее состояние. Реставраторы начали готовить площадку работ. Надеемся, что вскоре обелиски наших застав предстанут перед горожанами и гостями в бережно обновленном виде.
Въездные заставы и правда - узнаваемый элемент суздальской жизни. Правда, долгое время выглядели они заброшено.
Как отмечается, к их реставрации шли долго, а обновление стартовало в рамках подготовки к 1000-летию Суздаля.
Фото: https://t.me/AlisaBiriukova