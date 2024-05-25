Во Владимире пройдут «Творческие выходные на Пушкинском бульваре» Проект «Творческие выходные на...

Во Владимире пройдут «Творческие выходные на Пушкинском бульваре»Проект «Творческие выходные на Пушкинском бульваре», организованный Туристским информационным центром города Владимира совместно с творческим союзом «Тридевятое царство», стартовал ещё в 2016 году.Каждые выходные на аллеях Пушкинского бульвара посетителей встречают мастера и дизайнеры с интерактивной выставкой своих работ.Авторская кукла, украшения ручной работы, уникальные редкие сувениры, вязаные изделия, пряники и натуральное мыло – множество интереснейших работ в различных техниках представлены на обозрение туристов и жителей города.Для желающих проводятся мастер-классы и мастер-шоу, на которых возможно самому научиться создавать или в режиме онлайн понаблюдать за процессом изготовления авторских изделий.25 и 26 мая (с 10:00 до 18:00) запланированы изготовление чокера из бисера с подвеской «уточка», браслета из бусин, текстильных бус, брошки-ромашки и украшений с ручной росписью. Ожидаются и мастер-классы по созданию парфюма для автомобиля или пошиву изделий из кожи.Фото: пресс-служба администрации города Владимира, Fusion Brain, платформа для генерации изображений