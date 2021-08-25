Они появятся на УИКах, на которых будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней и средства онлайн-трансляции.

Во Владимирской области избирательные участки обеспечат резервными источниками электроснабжения. Они появятся на УИКах, на которых будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней и средства для онлайн-трансляции.«В распоряжении местных властей находится 338 передвижных источников питания. Филиал «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» имеет ещё 276. Они в полном объёме и без сбоев обеспечат комиссии электроэнергией. За каждым участком энергетики закрепят дежурного, ответственного за подключение резервного источника питания», - рассказали в департаменте ЖКХ региона.Накануне выборов местные власти, «Ростелеком» и ресурсоснабжающие организации проведут учения на предмет качества выдаваемого напряжения в сеть для работы веб-камер.