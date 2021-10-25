Злоумышленники под видом работников энергетической компании пришли к пенсионеркам и сообщили им о необходимости установки датчиков противопожарной безопасности...

«Оперативники уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих мужчин по подозрению в совершении мошеннических действий в отношении пенсионеров», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Установлено, что в квартиры 82-летней москвички и ее 76-летней соседки в одном из домов на Косинской улице позвонили двое неизвестных. Представившись работниками энергетической компании, незнакомцы сообщили жильцам о необходимости установки датчиков противопожарной безопасности. Одной из женщин гости показались подозрительными, и она отказалась от их услуг, когда те оценили свою работу в 10 тысяч рублей. Затем последние обратились к ее соседке. Введя пенсионерку в заблуждение и сымитировав установку прибора, мужчины потребовали оплату. Хозяйка квартиры заплатила им 40 тысяч рублей, и они ушли. Через некоторое время женщина пообщалась с соседкой, которая отказалась от установки прибора, и поняла, что ее обманули. Москвичка обратилась в полицию.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых на Онежской улице. Ими оказались жители Московской области в возрасте 21 и 31 года.Выяснилось, что злоумышленники не являлись сотрудниками энергетической компании. Вырученными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению.На момент задержания один из мужчин уже находился под следствием по аналогичному противоправному деянию в одном из округов Москвы.Следствием ОМВД России по району Вешняки были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ, частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время в отношении мужчин избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Сотрудники полиции проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Максимальное наказание, предусмотренное за данное противоправное деяние, – лишение свободы сроком до шести лет.Уважаемые граждане! Помните, что ваша бдительность поможет предотвратить преступление. Если вы стали жертвой мошенников, сообщите об этом в полицию по телефону «02» (со стационарных телефонов), или «102» (с мобильных средств связи), или в дежурную часть территориального органа внутренних дел.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73