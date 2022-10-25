В начале выпуска- о происшествии в Покрове. Там при ремонте кровли на одном из многоквартирных...

В начале выпуска- о происшествии в Покрове. Там при ремонте кровли на одном из многоквартирных домов завалился строительный кран. Авария произошла на улице Третьего Интернационала.К счастью, обошлось без пострадавших, если не считать автомобиль, на который упала стрела. Но как заявили в администрации Петушинского района - никаких заявлений по поводу имущественного вреда пока не поступало. В комментариях местные жители также обратили внимание на строительный мусор, который разбросан по всей детской площадке рядом.