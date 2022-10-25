В начале выпуска- о происшествии в Покрове. Там при ремонте кровли на одном из многоквартирных...
В начале выпуска- о происшествии в Покрове. Там при ремонте кровли на одном из многоквартирных домов завалился строительный кран. Авария произошла на улице Третьего Интернационала.
К счастью, обошлось без пострадавших, если не считать автомобиль, на который упала стрела. Но как заявили в администрации Петушинского района - никаких заявлений по поводу имущественного вреда пока не поступало. В комментариях местные жители также обратили внимание на строительный мусор, который разбросан по всей детской площадке рядом.