Во время проведения мероприятия столичные полицейские координируют действия с другими правоохранительными ведомствами и проводят масштабные розыскные мероприятия...

В столице подведены итоги первого этапа межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск», которое проводилось с 18 по 19 марта 2020 года.Основными целями и задачами оперативно-профилактической операции являлись - стабилизация криминогенной обстановки, а также розыск лиц, обвиняемых в совершении преступлений. Во время проведения мероприятия столичные полицейские координируют действия с другими правоохранительными ведомствами и проводят масштабные розыскные мероприятия, что позволяет повысить результативность и разыскать большее число без вести пропавших, а также установить местонахождение разыскиваемых.За указанный период сотрудниками органов внутренних дел установлено местонахождение 47 лиц пропавших без вести. Задержано 305 подозреваемых, находящихся в розыске за совершение различных преступлений, таких как: убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж, незаконный оборот оружия, кража, мошенничество, а также противоправные действия в сфере незаконного оборота наркотических средств.Помощь сотрудникам уголовного розыска оказывали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, службы участковых уполномоченных полиции, патрульно-постовой службы, а также ГИБДД.Необходимо отметить, что большую роль в обнаружении людей играет и участие жителей столицы, сообщающих в полицию о разыскиваемых.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве