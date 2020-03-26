Qualcomm показала аудиочип, который сделает дешевые беспроводные наушники более премиальными

Компания Qualcomm анонсировала новую однокристальную систему с Bluetooth, предназначенную для беспроводных наушников и гарнитур. Аудиочип следующего поколения позволит привнести на дешевые модели премиум-функции - такие как система активного шумоподавления (ANC) и поддержка голосового помощника у Apple AirPods Pro.Звуковая SoC будет выпускаться в двух вариантах: QCC514X (для дорогих наушников высокого уровня) и QCC304X (начального/среднего). Оба поддерживают технологию TrueWireless Mirroring - эта система позволяет подключить к смартфону по Bluetooth только один наушник, который будет дублировать звук на второй. Если пользователь вытащит из уха один из наушников, другой сможет быстро "перехватить" подключение на себя.Также в аудиопроцессорах Qualcomm реализован гибридный "шумодав" (Hybrid ANC), который рассчитан на длительное время работы от аккумулятора. Как пишет Engadget, с включенным ANC наушники смогут проработать до 13 часов от батареи емкостью 65 мАч.Главное отличие между двумя видами SoC - в системе обработки голоса. Дорогой вариант - QCC514X - поддерживает режим Always on Voice, который находится в режиме постоянного ожидания голосовой команды. У более простого QCC304X, чтобы "пробудить" помощника, понадобится нажать на кнопку.Qualcomm начнет поставки нового аудиочипа в апреле. Как ожидается, первые наушники на базе QCC514X/QCC514X появятся во II-м квартале года.