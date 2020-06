Истребители F-22 Военно-воздушных сил США при поддержке заправщика KC-135 перехватили два российских противолодочных самолета Ил-38, утверждает Командование воздушно-космической обороны Северной Америки NORAD.

Истребители F-22 Военно-воздушных сил США при поддержке заправщика KC-135 перехватили два российских противолодочных самолета Ил-38, утверждает Командование воздушно-космической обороны Северной Америки NORAD.NORAD F-22s, supported by @US_TRANSCOM KC-135 Stratotanker, intercepted two Russian IL-38 maritime patrol aircraft entering the Alaskan Air Defense Identification Zone last night.— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) June 25, 2020Американские военные добавляют, что россияне вошли в зону идентификации ПВО Аляски прошлой ночью. Это уже пятый раз за месяц, когда самолеты ВМФ РФ появляются в этом регионе.Аналогичный случай произошел 9 апреля. Тогда NORAD также объявило о подлете российских противолодочных самолетов к Аляске. Им на встречу тоже подняли F-22.Ил-38 стоит на вооружении Военно-морского флота России. Он предназначен для поиска и уничтожения надводных кораблей и подводных лодок, а также для разведки.