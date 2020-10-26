В Москве задержаны Михаил Цивин и Наталия Дрожжина по делу об обмане вдовы и дочери актера.

В Москве задержаны Михаил Цивин и Наталия Дрожжина по делу об обмане вдовы и дочери актера.Им предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ "Мошенничество".Как сообщается на сайте , с Цивиным и Дрожжиной проводятся следственные действия.Напомним, что Гитана и Мария Баталовы обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир. Также с их счетов пропали почти 8 миллионов рублей. По словам Гитаны Аркадьевы, нотариальные доверенности на управление имуществом Дрожжина и Цивин получили обманом, а их подписи были подделаны.Дело глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.Напомним, что стал символичным "возвращением" на малую родину нашего земляка - народного артиста СССР, уроженца Владимира Алексея Баталова. Тогда считалось, что его руководители - Михаил Цивин и Наталья Дрожжина поддерживают семью легендарного артиста. Вдову Алексея Владимировича - Гитану Леонтенко и его дочь Марию Баталову.Отметим, что теперь их также обвиняют в неправомерном сборе средств на очередной фестиваль во Владимире.