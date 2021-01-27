Немного о мусоре, кадровой политике и личных планах. Владимир Сипягин провел ежегодную итоговую пресс-конференцию. Одна из волнующих тем – мусор. В середине января власти

Немного о мусоре, кадровой политике и личных планах. Владимир Сипягин провел ежегодную итоговую пресс-конференцию. Одна из волнующих тем – мусор. В середине января власти Александровского района приняли решение закрыть ввоз отходов на местный полигон. Областные чиновники планировали эксплуатировать его еще 2 года. Получается – теперь вывозить мусор некуда. Губернатор отмечает, проблему региональные власти, конечно решат,