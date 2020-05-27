Mail.ru Group продлила удаленный режим работы для сотрудников до 1 сентября. Офис будет открыт по предварительным заявкам с лимитом примерно в 30 человек на этаж. Сотрудники, придя в офис, должны будут сдать тест на коронавирус и дождаться результатов.

Mail.ru Group продлила удаленный режим работы для сотрудников до 1 сентября. Об этом стало известно из письма, которое глава корпорации, Борис Добродеев, разослал своим коллегам. В письме говорится, что компания готовится частично открыть офисы в Москве и Санкт-Петербурге для тех, кому совсем невмоготу. Однако приходить на работу сотрудники смогут в случае крайней необходимости и при соблюдении нескольких условий. Офис будет открыт по предварительным заявкам с лимитом примерно в 30 человек на этаж. Сотрудники, придя в офис, должны будут сдать тест на коронавирус и дождаться результатов, это занимает около двух часов. Для этого в офисе Mail.Ru Group построили специальную лабораторию. Тесты нужно будет сдавать каждые три дня.В "Яндексе" рассказали журналистам, что следят за обстановкой во всех регионах, однако деталей постепенно выхода сотрудников в офис пока нет. На самом деле Mail.ru Group попала в мировой тренд с решением продлить удаленку, так поступили многие ИТ-компании, почти все кроме Apple, которая наоборот начала возвращать сотрудников в офис. Facebook и Google, например, разрешили большинству своих сотрудников работать из дома до конца этого года. Компания Amazon позволила своим офисным работникам оставаться дома до начала октября, а Twitter вообще поступил радикально - позволил своей команде работать из дома столько времени, сколько они захотят.Глава Facebook Марк Цукерберг на прошлой неделе даже устроил часовую трансляцию на своей странице и она была полностью посвящена новой жизни корпорации после пандемии. Кроме того, что пятидесятитысячная компания до конца года будет работать в удаленном режиме Цукерберг рассказал, что думает о том, как переводить людей на удаленку на постоянный режим. То есть в перспективе пять-десять лет до половины сотрудников смогут работать из дома. Коснется это сначала опытных сотрудников, в соцсети есть свои рейтинги производительности коллег. Совсем новых и молодых нужно будет обучать, а дистанционно это делать неудобно. Кроме того, соцсеть одновременно собирается развивать свои инструменты для удаленной работы.