Во время передачи денег фигуранты были задержаны с поличным. Один из них пытался уничтожить информацию на своем смартфоне, но эти действия пресекли полицейские.

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве выявлен факт коммерческого подкупа, совершенного в крупном размере. По подозрению в получении незаконного денежного вознаграждения задержаны управляющий офисом одного из столичных банков и его знакомый, выполнявший функции посредника.Предварительно установлено, что мужчина, в обязанности которого входил контроль за банковскими операциями клиентов, через посредника потребовал 7800 долларов США у генерального директора коммерческой организации. В случае отказа необходимую клиенту операцию по переводу крупной суммы в другое кредитно-финансовое учреждение злоумышленник угрожал отнести к категории сомнительных и временно заблокировать транзакцию.Во время передачи денег фигуранты были задержаны с поличным. Один из них пытался уничтожить информацию на своем смартфоне, но эти действия пресекли полицейские.Следственными органами Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 204 и 204.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. По месту жительства фигурантов проведены обыски, в ходе которых изъяты документы и предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй будет находиться под домашним арестом.Мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, продолжаются», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк