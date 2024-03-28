До конца апреля жители 33-го региона могут проголосовать за объекты благоустройства.

Более 50 тыс. жителей города Владимира приняли участие в голосовании за объекты благоустройства на 2025 год. Нацпроект предусматривает обновление определенной территории, а выбор будет осуществляться до 30 апреля текущего года. Информацию о начале голосования сообщила пресс-служба правительства региона.Голосование проходит в 22 городах, из которых в 15 городах жители выберут объекты благоустройства, а в остальных предпочтут дизайн-проекты для уже определенных пространств.