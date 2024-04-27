На ВДНХ, в рамках Национальной премии по профориентации «Россия – мои горизонты», присуждаемой Министерством просвещения Российской Федерации и Фондом Гуманитарных Проектов, прошла ..

На ВДНХ, в рамках Национальной премии по профориентации «Россия – мои горизонты», присуждаемой Министерством просвещения Российской Федерации и Фондом Гуманитарных Проектов, прошла Весенняя стратегическая сессия. В мероприятии приняли участие топ-5 команд Проектного модуля, лидеры проектных команд и члены Экспертного педагогического совета Всероссийского проекта «Билет в будущее».От Владимирской области в экспертный совет 2024-2025 гг. Всероссийского проекта «Билет в будущее» вошла Ольга Кирдяшева, педагог-навигатор проекта «Билет в будущее» из .Встреча прошла в формате открытого диалога, где мы вместе определили основные направления развития профориентации в России. Обсудили итоги проекта, планы на будущее и важность профессионального сообщества «Билет в будущее».- В состав команды вошли педагоги-навигаторы из разных регионов. Мы разрабатывали проект о профориентационном фестивале. Суть фестиваля заключается в том, чтобы объединить ребят со всей России и научить их успешному трудоустройству. Участие в экспертном совете откроет для меня возможность курировать новые проекты и больше узнавать о новшествах профориентационной деятельности, – поделилась Ольга Кирдяшева.Во время стратегической сессии владимирскому педагогу вручили Благодарственное письмо Министерства Просвещения РФ за активное участие в развитии профориентационной деятельности в рамках реализации Всероссийского проекта «Билет в будущее».