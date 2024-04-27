Как жителям Владимирской области получить налоговый вычет за проценты по ипотеке? Юрист Единого...

Как жителям Владимирской области получить налоговый вычет за проценты по ипотеке?Юрист "Единого Центра Защиты" Самвел Меграбян рассказал «Российской газете», что претендовать на налоговый вычет за проценты по ипотеке может любой россиянин, который официально трудоустроен и платит налог на доходы физического лица по ставке 13 или 15%.Важно отметить, что если гражданин не работал официально и не делал налоговые отчисления, - вычет он получить не сможет.Юрист также обратил внимание, что право на этот вычет предоставляется лишь один раз в жизни. При этом его сумма ограничена: вернуть можно 13% с 3 миллионов рублей, то есть - 390 тысяч.Однако, если сумма уплаченных процентов меньше 3 млн рублей, то разница "сгорит".К примеру, человек заплатил по ипотечному договору проценты на сумму 2,5 миллионов рублей. Получается, что ему вернется лишь 325 тысяч.Для оформления налогового вычета за проценты по ипотеке в налоговых органах потребуются:- Заявление,- Копия ипотечного договора,- Справка банка о сумме выплаченных процентов,- Платежные документы.Срок получения налогового вычета не установлен.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений