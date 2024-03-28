Смотрите в дайджесте:– Лед тронулся: в Вязниках из-за половодья закрыли мост через Клязьму– Во Владимире определили дату общегородского субботника– Во Владимирском филиале ПИМУ
<a href="https://33live.ru/novosti/28-03-2024-dajdzhest-obshhestvo-28032024.html" target="_blank">Дайджест (общество) 28.03.2024</a> - Смотрите в дайджесте:– Лед тронулся: в Вязниках из-за половодья закрыли мост через Клязьму– Во Владимире определили дату общегородского субботника– Во Владимирском филиале ПИМУ
[url=https://33live.ru/novosti/28-03-2024-dajdzhest-obshhestvo-28032024.html]Дайджест (общество) 28.03.2024[/url] - Смотрите в дайджесте:– Лед тронулся: в Вязниках из-за половодья закрыли мост через Клязьму– Во Владимире определили дату общегородского субботника– Во Владимирском филиале ПИМУ