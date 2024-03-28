Смотрите в дайджесте:– Лед тронулся: в Вязниках из-за половодья закрыли мост через Клязьму– Во Владимире определили дату общегородского субботника– Во Владимирском филиале ПИМУ

Смотрите в дайджесте:– Лед тронулся: в Вязниках из-за половодья закрыли мост через Клязьму– Во Владимире определили дату общегородского субботника– Во Владимирском филиале ПИМУ будут обучать педиатров