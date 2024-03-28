Новые подробности кровавой расправы. Обвиняемый в убийстве жены показывает, как избивал свою жертву. Разъяренный супруг заколотил женщину ножкой от табурета. Трагедия произошла 18 ноября 2023

Новые подробности кровавой расправы. Обвиняемый в убийстве жены показывает, как избивал свою жертву. Разъяренный супруг заколотил женщину ножкой от табурета. Трагедия произошла 18 ноября 2023 года. Пара проживала в одном из общежитий на улице Диктора Левитана. Напомним, ранее нам удалось найти комнату, в которой произошло убийство. Она находится на девятом этаже. В двери вырван замок.