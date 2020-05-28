В ситуации, сложившейся в мире из-за пандемии коронавируса, у России появился шанс стать одной из главных туристических держав. Такое мнение высказал глава Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.

В ситуации, сложившейся в мире из-за пандемии коронавируса, у России появился шанс стать одной из главных туристических держав. Такое мнение высказал глава Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов."В ближайшей перспективе можно ожидать сжатия международного туристического рынка и обострения конкуренции за турпотоки по мере снятия ограничительных мер​​​, – цитирует Парамонова РИА Новости. – Нам придется приложить немало усилий, чтобы сохранить успехи последних лет".По словам дипломата, за последние годы популярность России как туристического направления выросла. Особенно очевидно это стало после чемпионата мира по футболу в 2018 году. Однако прошлых успехов сейчас недостаточно, отметил Парамонов."У России неожиданно появился исторический шанс наверстать упущенное и стать одной из ведущих туристических держав. Для этого необходимо пересмотреть философию туристической отрасли, сделать ее ориентированной преимущественно на внутреннее развитие", – считает он.Для этого, по словам дипломата, придется много работать над инфраструктурой, а также общим имиджем и атмосферой туризма в России. Помимо этого нужно будет создавать конкурентоспособные туристические продукты.Рынок туристических услуг пострадал во всем мире в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии COVID-19. В данный момент страны, где заболеваемость пошла на спад, постепенно отменяют противовирусные меры и думают, как восстановить туристический сектор. Так, власти Японии решили доплачивать туристам за путешествия по стране, но это касается только внутреннего туризма – иностранцы никаких выплат не получат.Принимать туристов готовятся Италия, Испания и Турция. Однако эксперты полагают, что отдыхать россиянам сейчас лучше внутри страны – в частности потому, что из-за границы можно привезти более агрессивную форму коронавируса.Тем временем Ростуризм готовит к запуску новые туристические маршруты по России. Речь идет о поездках как на автомобиле, так и на поезде и самолете. Уже в ближайшее время можно будет отдохнуть в санаториях с медицинской лицензией, в первую очередь в Краснодарском крае. Также россияне уже начали бронировать туры в Крым.