В ситуации, сложившейся в мире из-за пандемии коронавируса, у России появился шанс стать одной из главных туристических держав. Такое мнение высказал глава Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.
В ситуации, сложившейся в мире из-за пандемии коронавируса, у России появился шанс стать одной из главных туристических держав. Такое мнение высказал глава Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.
"В ближайшей перспективе можно ожидать сжатия международного туристического рынка и обострения конкуренции за турпотоки по мере снятия ограничительных мер, – цитирует Парамонова РИА Новости. – Нам придется приложить немало усилий, чтобы сохранить успехи последних лет".
По словам дипломата, за последние годы популярность России как туристического направления выросла. Особенно очевидно это стало после чемпионата мира по футболу в 2018 году. Однако прошлых успехов сейчас недостаточно, отметил Парамонов.
"У России неожиданно появился исторический шанс наверстать упущенное и стать одной из ведущих туристических держав. Для этого необходимо пересмотреть философию туристической отрасли, сделать ее ориентированной преимущественно на внутреннее развитие", – считает он.
Для этого, по словам дипломата, придется много работать над инфраструктурой, а также общим имиджем и атмосферой туризма в России. Помимо этого нужно будет создавать конкурентоспособные туристические продукты.
Рынок туристических услуг пострадал во всем мире в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии COVID-19. В данный момент страны, где заболеваемость пошла на спад, постепенно отменяют противовирусные меры и думают, как восстановить туристический сектор. Так, власти Японии решили доплачивать туристам за путешествия по стране, но это касается только внутреннего туризма – иностранцы никаких выплат не получат.
Принимать туристов готовятся Италия, Испания и Турция. Однако эксперты полагают, что отдыхать россиянам сейчас лучше внутри страны – в частности потому, что из-за границы можно привезти более агрессивную форму коронавируса.
Тем временем Ростуризм готовит к запуску новые туристические маршруты по России. Речь идет о поездках как на автомобиле, так и на поезде и самолете. Уже в ближайшее время можно будет отдохнуть в санаториях с медицинской лицензией, в первую очередь в Краснодарском крае. Также россияне уже начали бронировать туры в Крым.