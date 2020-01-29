Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверки на пограничных пунктах пропуска. Сотрудники проверяют эффективность мер, принятых против распространения коронавируса.

Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверки на пограничных пунктах пропуска. Сотрудники проверяют эффективность мер, принятых против распространения коронавируса.В среду такую инспекцию должен пройти аэропорт Хабаровска. В международном терминале обязали персонал работать в масках и перчатках. Помещения кварцуют и обрабатывают дезинфицирующими средствами, отмечает телеканал "Россия 24".В аэропорту принимают рейсы из разных стран Юго-восточной Азии, в частности, ждут самолет из китайского Хайнаня, на борту — почти 180 пассажиров.