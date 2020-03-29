В субботу правительство России утвердило перечень товаров первой необходимости за исключением продовольствия.

В субботу кабинет министров России утвердил перечень товаров первой необходимости за исключением продуктов. Распоряжение связано с указом президента России Владимира Путина о нерабочей неделе с 30 по 3 апреля 2020 года.В этот период должны функционировать предприятия, обеспечивающие россиян продуктами питания и товарами первой необходимости​​​. Список товаров размещен на сайте правительства РФ.Регионам дано право включить в список новые позиции в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с пандемией коронавируса COVID-19.Рестораны и кафе на предстоящей нерабочей неделе по всей России могут работать только навынос и с доставкой. Об этом распорядился председатель правительства России Михаил Мишустин.