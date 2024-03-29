С 1 по 30 апреля 2024 года в региональной столице будет проходить месячник пожарной безопасности.

С 1 по 30 апреля 2024 года в региональной столице будет проходить месячник пожарной безопасности. Об этом рассказала администрации Владимира.Проводимые в рамках месячника мероприятия призваны снизить число пожаров и пострадавших граждан.В частности, специалисты мэрии будут осуществлять профилактические рейды в частных секторах города и гаражных кооперативах. В организациях и учреждениях состоятся занятия по пожарной безопасности; владимирцев обучат оказанию первой помощи пострадавшим при пожаре.