В ходе прокурорской проверки выявили 12 граждан, имеющих водительские права и нарушения психики.

Вязниковская районная прокуратура провела проверочные мероприятия. В ходе мониторинга выявили 12 человек с диагностированными расстройствами психики разной степени тяжести: от различных зависимостей до шизофрении.Как уточняет пресс-служба прокуратуры Владимирской области, управление транспортом лицами, имеющими медицинские противопоказания, может привести к авариям и вреду окружающим. Прокурор обратился в суд города Вязники с требованием изъять права на вождение у данных граждан.