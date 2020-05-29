85 лет сотрудники ПДН стоят на стаже защиты прав детей и профилактики подростковой преступности.

31 мая 1935 года Советом Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) было принято постановление «О ликвидации детской безнадзорности и преступности». Эта дата считается днем рождения службы по делам несовершеннолетних. Согласно изданному вслед за ним приказу НКВД СССР в составе органов милиции были созданы комнаты для привоза детей в отделах, отделениях милиции. Одновременно к компетенции Наркомата внутренних дел были отнесены детские приемники-распределители.Являясь главным звеном в системе защиты прав детей и профилактики подростковой преступности, полицейские этой службы ежедневно ведут борьбу за счастливое детство. Они несут службу, не считаясь с личным временем, не требуя наград, и искренне радуются, когда очередной подросток стал на путь исправления. Во Владимирской области сегодня работают более ста сотрудников ПДН.Инспекторы по делам несовершеннолетних отделения МВД России по Гороховецкому районуВ подразделении ОУУПиДН Отделения МВД России по Гороховецкому району трудятся два прекрасных инспектора по делам несовершеннолетних, капитан полиции Ирина Мосеева и младший лейтенант полиции Анастасия Ларичева.Ирина Мосеева в должности инспектора работает с 2010 года. Главным направлением в службе считает профилактику правонарушений, и действие в интересах ребенка. Ирина всегда достаточно легко находит общий язык со сложными подростками, где-то даже с материнской заботой старается помочь каждому из своих подопечных. «Наша основная задача не ругать подростка, хотя без этого не обходится, а занять его свободное время делом. Когда ребенок занят посещением секций и кружков у него нет времени на бесцельное хождение по улицам, а значит, и нет мыслей о совершении проступков», - говорит Ирина. Работа отнимает много времени и сил, но дома её всегда ждут муж и две дочки.Анастасия Ларичева молодой сотрудник, на должность инспектора пришла в 2018 году. Выбор профессии был осознанным и желаемым. Анастасия несколько лет трудилась в бухгалтерии ОМВД России по Вязниковскому району, но всегда хотела стать полицейским. Придя в подразделение, быстро вникла в суть работы, за что благодарна своему опытному наставнику Ирине Мосеевой. «Работа сложная, но интересная. Дети это наше будущее, поэтому наша основная задача помочь им в сложных жизненных ситуациях, в которые они, к сожалению, попадают», - говорит сама Анастасия. Дома Анастасию тоже ждут муж и дочка.От хулигана-детдомовца до милиционера (МО МВД России "Ковровский")Маленькие детки – маленькие бедки, а большие дети – большие беды. Народная поговорка, конечно, утрирует. Есть подростки, которыми хочется гордится: учатся, занимаются творчеством, спортом, патриоты своей большой и малой Родины. Но всегда были и будут хулиганы, малолетние преступники, всегда будут неблагополучные семьи. Вопросами по правонарушениям и преступлениям несовершеннолетних в полиции занимается специальное отделение ПДН, а при городской администрации – комиссия по делам несовершеннолетних. Комиссия в январе этого года отметила 100-летие, а профессиональный праздник у полицейских, работающих с подростками и со сложными семьями – 31 мая – день образования подразделений по делам несовершеннолетних.Каждый трудный подросток знал в лицоМы встретились с ветераном службы, много лет проработавшим в отделе по делам несовершеннолетних, а ныне с инспектором городской комиссии Сергеем Тороповым. Его работа в комиссии даже отмечена благодарностью губернатор области.В 90-е и в начале 2000-х годов пожалуй каждый трудный подросток знал Сергея Васильевича в лицо. И он знал почти всех своих трудно исправимых подопечных. Знал, где собираются сомнительные компании, кто у них заводила, кто в районе или на участке может совершить кражу, грабеж, кто может затеять драку. Знал большинство сложных семей, где родители пьянствовали, не следили за детьми. Приходилось сидеть в засадах, задерживать преступников.Главная особенность Сергея Васильевича – он понимал подростков: что у них на уме и в душе. На что они способны и что ими движет. А все потому, что Сергей Торопов сам из детдома, и, как сам рассказывает, будучи хулиганистым подростком стоял на учете в детской комнате милиции. И вот так сложилась судьба, что из трудного пацан, он вырос в принципиального и ответственного милиционера и сам стал заниматься трудными семьями и детьми.Сергей Васильевич показывает старые фотографии из семейного отдела. Вот совсем мальчишкой он фотографировался на фоне знамени в таллиннской средней школе милиции, куда попал после детдома. А на другом фото он занимается с трудными подростками каратэ. Через привлечение к спорту, в том числе и личным примером, Сергей Васильевич увел из уличных подворотен и нехороших компаний немало ребят.За шкирку и в спортзал«Ребятишки», именно так ласково Сергей Васильевич называет подростков, которые пьют, убегают из дома, воруют. Для него они все равно ребятишки, которым где-то не хватило родительской любви и заботы, где-то может быть и отцовского ремня. Их порой не любили в школе и в секции не брали. А Сергей Васильевич буквально за шкирку вытаскивал их с улицы и приводил в спортзал.- Начинал работу в милиции с самых низов, с патрульно-постовой службы. Потом шесть лет работал оперуполномоченным уголовного розыска. Это были 80-е годы. В 1987 году в СССР решили впервые провести всесоюзный конкурс профессионального мастерства. Там я занял первое место. А когда вернулся с конкурса, то сразу написал рапорт на работу в подразделение ПДН. Мне интереснее было с детьми. Тем более, что я побывал в шкуре трудного подростка. Сейчас многие педагоги не могут найти контакт с проблемными детьми. Потому что они сами не знают, что это такое. Дошел до начальника отдела ПДН. Но проработал там всего год. Не могу я быть начальником, спорю с вышестоящим руководством, могу в лицо высказать все, что думаю. Мне даже на аттестации часто писали в характеристике – любит пререкаться с начальством. Мне больше по душе работа с людьми, с детьми.Продолжаем рассматривать фотографии. Многих молодых мальчишек Сергей Васильевич записывал во внештатные сотрудники милиции. И так это хорошо получалось, что из других городов приезжали перенимать опыт. Вот на фото Сергей Торопов рядом с Дмитрием Демидовым. С внештатного милиционера он дошел до подполковника милиции. И многие внештатники потом приходили на службу в органы правопорядка. Сергей Васильевич всегда был с помощниками, воспитывал их.Случаи из практикиМного в багаже случаев из богатой практики работы в отделе по делам несовершеннолетних. Сергей Васильевич вспоминает, как пришел домой к одному подростку, на учете не состоявшему. Расследовал дело о квартирной краже. Никаких доказательств и намека на то, что это совершил подросток. Три часа инспектор разговаривал с подростком в присутствии матери. Итогом стала явка с повинной.Или вот случай. Милиционеры пришли к подростку, подозреваемому в краже мотоцикла. Он повел показывать сарай. На первый взгляд – ничего. Но опытного оперативника не проведешь. При повторном осмотре нашли мотоцикл, но разобранный по запчастям. Потом доказали причастность подростка к целой серии краж мотоциклов.Был на учете трудный подросток, которого все звали Николай Викторович. Это было и реальное имя, и кличка. С 10 лет он стоял на учете. Крал кошельки, сумки, велосипеды. Милиционеры даже решили подарить ему новый велосипед – возьми, только не воруй. Он доехал до Текстильщика, бросил новый велосипед и украл очередной. Его потом отправили в спецшколу, а позже он отправился по тюрьмам.Стоял в ПДН на учете психически больной парнишка Дима. Он был неисправим и неперевоспитываемый. Сам из бедной семьи. Пошел на каток, попросил у мальчика коньки покататься. Тот не дал. Дима достал нож и воткнул тому в спину. На вокзале женщина с восьмилетним сыном приехала из деревни в больницу. Сын на несколько шагов отошел от мамы. Дима подошел и металлическим прутом пробил ему голову. Без всяких эмоций и причины.- Помню, иду по участку. Сидит компания за столом на улице, из спичек решают головоломку из журнала. Меня на спор взяли – спорим, не решите. Полчаса думал, как переставить спички, но решил. Авторитет зарабатывал только личным примером. Как в быту, так и в спорте.Рассказал Сергей Васильевич забавный случай, как поймали Диму, специалиста по курицам. Воровал кур – мешками. И хоть бы одна закричала, разбудила хозяев. Профессионал.Владимир Воробьев,корреспондент газеты «Ковровская неделя»"Работа с детьми требует большой внимательности и ответственности" (ОМВД России по Кольчугинскому району)С апреля 2008 года в ОМВД России по Кольчугинскому району проходит службу старший лейтенант полиции Кузнечихина Аревик Мартиковна.Свою службу Аревик начинала с патрульно-постовой службы, в 2010 году заняла должность помощника оперативного дежурного, в 2016 работала инспектором ГИАЗ. В 2018 году Аревик предложили должность инспектора ОДН.- Изначально я сомневалась, думала стоит ли идти работать в подразделение ОДН, так как работа с детьми требует большей внимательности и ответственности, но начальник подразделения по делам несовершеннолетних Галина Владимировна Львова достаточно быстро убедила меня в том, что я найду свое призвание именно в этой сфере деятельности. Дружный коллектив подразделения помог мне быстро втянуться в работу и понять специфику этого вида деятельности. Коллеги никогда не отказывают в помощи и поддержке, у нас очень хороший и дружный коллектив, – горорит Аревик.Супруг Аревик, Иван Сергеевич Кузнечихин, также проходит службу в ОМВД России по Кольчугинскому району в должности заместителя начальника следственного отдела. Вместе они воспитывают двоих сыновей Артема и Егора.- Мальчики хоть и маленькие, но очень нами гордятся. Наш старший сын Артем хочет быть похожим на папу и работать следователем, – поделилась сотрудница.Все свободное от работы время старший лейтенант полиции Аревик Кузнечихина посвящает семье и детям."В эти подразделения приходят исключительно неравнодушные к детским бедам люди" (ОМВД России по Петушинскому району"Сегодня в подразделении по делам несовершеннолетних ОМВД России по Петушинскому району служат представительницы прекрасного пола - инспекторы ПДН: капитан полиции Оксана Палихова, капитан полиции Марина Переслегина, капитан полиции Татьяна Захарцева, лейтенант полиции Елизавета Лысенко, младший лейтенант полиции Екатерина Чащинова. Руководит женским коллективом майор полиции Ольга Андреева, которая служит в органах внутренних дел более 16 лет.Так заведено, что работать в эти подразделения приходят исключительно неравнодушные к детским бедам люди, грамотная и целенаправленная работа которых позволит уберечь многих подростков и их родителей от неправильных поступков.Все сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Петушинскому району имеют высшее образование. Более десяти лет работают с несовершеннолетними Оксана Палихова, Марина Переслегина и Татьяна Захарцева. За время службы им приходилось сталкиваться с разными ситуациями, участниками которых становились «трудные» подростки и неблагополучные семьи. Все они проявили себя как добросовестные, инициативные сотрудники, к которым за советом и помощью теперь обращаются молодые сотрудницы - Екатерина Чащинова и Елизавета Лысенко.Каждый сотрудник стремится найти индивидуальный подход к детям, вкладывая частичку своей души и теплоты сердца. Работать с проблемными детьми и неблагополучными семьями – это очень непростая задача.Сотрудники ОМВД России по Петушинскому району поздравляют всех сотрудников и ветеранов подразделения по делам несовершеннолетних с их профессиональным праздником и желают терпения, позитива и новых успехов в деятельности на столь важном направлении, а ветеранам службы - крепкого здоровья и долголетия.В профилактике преступности несовершеннолетних они главные (ОМВД России по Суздальскому району)Сегодняшний профессиональный праздник - День образования подразделений по делам несовершеннолетних в системе органов внутренних дел встречают и сотрудники отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Суздальскому району.В настоящее время отделение возглавляет Светлана Кудряшова. Выпускница Московского университета Российской академии образования с детства мечтала работать в милиции, как и её родители. В ОМВД России по Суздальскому району она пришла в 2001 году. А в 2003 году уже была назначена на должность начальника отделения. В настоящее время Светлана Кудряшова одна из самых опытных руководителей подразделений ОМВД, награждена медалями МВД России «За отличие в службе» III и II степеней. Заочно Светлана Сергеевна окончила Владимирский государственный университет и получила юридическое образование, а ещё она дважды мама.- Мы регулярно проводим лекции и беседы в школах, средних специальных учебных заведениях района, - рассказывает начальник ОПДН майор полиции Светлана Кудряшова. - Совершаем рейды в места концентрации молодёжи. Юных правонарушителей ставим на профилактический учёт и постоянно контролируем их поведение. Кроме того, рассматриваем все заявления и сообщения, поступающие в ОМВД, связанные с нарушениями прав несовершеннолетних. А ещё мы занимаемся профилактикой семейного неблагополучия, и здесь уже объектами нашего внимания становятся взрослые (родители-наркоманы, алкоголики, не работающие, не обеспечивающие процесс обучения своих детей). Конечно же, мы принимаем участие в работе различных комиссий, ведём не малый объём бумажной документации.Опытному руководителю оказывает существенную поддержку старший инспектор майор полиции Татьяна Ястребова, за которой закреплено нескольку десятков населённых пунктов Боголюбовского сельского поселения - довольно обширная зона обслуживания. Уместно заметить, что молодёжи (лиц, не достигших совершеннолетия) на Суздальской земле проживает немало, почти 8 тыс. человек.Органично вписалась в коллектив инспектор отделения, капитан полиции Татьяна Петрова. Её путь к сегодняшней должности был длинным. В 2008 году она окончила лицей милиции при Владимирском авиамеханическом колледже. Служила во Владимире в областном батальоне патрульно-постовой службы. На её счету задержание нескольких преступников, находившихся в федеральном розыске.О том, что коллектив ОПДН трудится профессионально, действенно и эффективно ярко говорят следующие цифры и факты. В текущем году выявлено 42 несовершеннолетних правонарушителя, 29 из которых привлечены к административной ответственности. В настоящее время на учете в подразделении состоит 68 подростков, с которыми проводится профилактическая работа, направленная на недопущение совершения повторных правонарушений и преступлений.В течение пяти месяцев текущего года инспекторами ОПДН совместно со всеми службами проведено 42 рейда профилактической направленности, в том числе 8 рейдов по выявлению фактов продажи спиртных напитков несовершеннолетним, в рамках которых проверено 38 магазинов, выявлено 2 факта продажи алкогольной продукции. В учебных заведениях проведено 27 лекций и бесед на правовые темы.Большое внимание уделяется работе по профилактике семейного неблагополучия. Выявлено и поставлено на учет 17 родителей, ненадлежащим образом, исполняющих обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей.В канун профессионального праздника коллектив суздальской полиции поздравляет сотрудников ОПДН с юбилеем подразделения и желает им, посвятившим себя непростой, но крайне важной работе с детьми, счастья, удачи, новых успехов и свершений в деятельности на столь важном направлении.Служит молодым сотрудникам ярким примером для подражания (ОМВД России по Суздальскому району)В канун профессионального праздника - Дня образования подразделений по делам несовершеннолетних с чувством благодарности и признательности действующие сотрудники ОМВД России по Суздальскому району вспоминают своего бывшего коллегу Валентину Николаевну Швецову. 26 лет посвятила она сложной, но благородной профессии, пройдя путь от инспектора детской комнаты милиции до начальника отделения профилактики правонарушений несовершеннолетних.Окончив в 1974 году Борисоглебский государственный педагогический институт, Валентина Николаевна по распределению была направлена в УВД Владимирской области, в подчинении которого находится Суздальский район. Там 2 августа 1974 года и началась служба Валентины Швецовой.Придя на работу в милицию боевой и задорной, 26 лет как один день она стояла на страже интересов своих трудных детей. В начале службы многое было чужим и непонятным. Незнакомые понятия и термины, далекий от педагогики Уголовный кодекс. Участок у Швецовой – весь город и район, ведь штат детской комнаты составлял один сотрудник. Сначала приходилось нелегко. Не имея практически никакого житейского опыта, она столкнулась со многими отрицательными проявлениями человеческой натуры. Ее главными заботами были: профилактика преступлений и правонарушений в детских домах, которых на маленький Суздаль было два, и областной школе-интернате, располагавшейся в то время в Суздале, и работа с неблагополучными семьями, а их, как известно, во все времена хватало. Особенно остро вопрос семейного неблагополучия стоял в сельской местности, далекой от районного центра. Валентина Швецова не обошла своим вниманием и помощью ни одного сироту, ни одну горе-семью.На всю жизнь запомнила она Мишу М., воспитанника Суздальского детского дома, который ежегодно от 10 до 16 краж совершал в городе. А украденным были зимние припасы из подвалов, погребов. Соленья, варенья - все в детский дом нес, подкармливал друзей таким образом. Много сил и времени, бессонных ночей было потрачено на перевоспитание Михаила. Последней надеждой был стройотряд, в который с большими усилиями удалось направить подростка на летние каникулы. Вернувшись из стройотряда с модным, в то время транзистором и в новеньких джинсах Миша, первым делом явился к Швецовой со словами благодарности признательности. До слез тронуло инспектора Швецову, когда она узнала, что на все заработанные деньги он купил детдомовцам джинсы. Еще не одно лето он работал в строй отряде. Швецова искренне верит, что судьба его сложилась удачно.Другая история затронувшая душу на долгие годы – история неблагополучной семьи, где мать и отец, окончательно спившиеся люди, и никому не нужный мальчик 10 лет. Швецова стала бить тревогу во все ведомства, о том, чтобы направить ребенка в интернат. А мальчик услышал об интернате, настрадавшись в голоде и холоде, долго ждать не стал, смастерил себе жезл, подобный тому, что у инспекторов ДПС, и на попутном транспорте добрался до города Суздаля. Пришел в школу-интернат и сообщил, что его тетя Валя прислала. Директор в недоумении: Какая тетя Валя? Где документы? И почему ребенок сам пришел в интернат, но в этот момент совершенно случайно вошла Валентина Швецова. Директор, завуч, учителя содрогнулись, когда мальчик бросился на шею Швецовой со словами: «Вот эта моя тетя Валя!». Естественно, с жизнеустройством ребенка все было решено в тот же день.И даже те, кого не пощадила судьба, не обижались на своего наставника в погонах, писали ей письма. Там, за колючей проволокой они совершенно по-другому воспринимали ее нравоучения. Валентина Николаевна им всем обязательно отвечала. Не укоряла, не раздражала обидными выводами: я же говорила, что этим все закончиться. Она с ними просто беседовала, поддерживала и помогала жить в закрытых условиях. С такой неутомимой помощницей становилось легче и тем матерям, дети которых попадали под влияние неукротимой улицы. Одна из таких мам, вдохновленная неравнодушием «доктора детских душ», написала стихотворение, полное благодарности и уважения, в то время еще майору милиции Валентине Швецовой.Вот оно:Вы к ним с открытым сердцем, без забрала,С душевной теплотой и добротой,И каждого от бед оберегая,В неравный вы порой вступали бой.За каждого из них без исключенья,Как за своих – за сына или дочь,Не ожидая слов благодаренья,Готовы бескорыстно всем помочь.С улыбкой мягкой, ласково, тактично.Интересуетесь как там у них дела.И, чувствуется, Вам не безразличнаИх детская ранимая душа.Пусть не сейчас, со временем, взрослея,Они поймут, как много им дала,Инспектор детской комнаты ШвецоваИ от какой беды уберегла.Поймут, оценят и спасибо скажутИ пожелают Вам от всей душиБлагополучья, счастья и здоровья,Успехов Вам на жизненном пути.После ухода в отставку в 2001 году, подполковник милиции Валентина Николаевна Швецова не прервала связь с родным отделом внутренних дел. В течение 10 лет работала социальным педагогом в одной из школ города Суздаля. В тесной связи с инспекторами ПДН продолжала заниматься маленькими правонарушителями, работой со знакомыми не понаслышке семьями. На протяжении многих лет она возглавляла ветеранскую организацию ОМВД России по Суздальскому району, удостоена звания «Почетный ветеран ОВД и ВВ Владимирской области». И сейчас Валентина Швецова полна сил и энергии, по возможности оказывает помощь инспекторам ПДН в правовой и патриотической работе с подростками."С детьми порой построить общение сложнее, чем со взрослым человеком" (ОМВД России по Юрьев-Польскому району)В группе по делам несовершеннолетних ОМВД России по Юрьев-Польскому району служат два инспектора: лейтенант полиции Анастасия Батракова и младший лейтенант полиции Светлана Кочегарова. Девушки начинали свою службу в органах внутренних дел в разных подразделениях, но с 2019 года перешли в группу по делам несовершеннолетних. За год работы по данному направлению уже вникли во многие тонкости работы с детьми и их родителями, а их немало. За каждым инспектором закреплена своя зона обслуживания, Анастасия обслуживает городскую зону, Светлана — сельскую. Объем работы достаточно велик, но девушки, действуя слаженно, справляются со своими служебными обязанностями.Служебная деятельность инспекторов направлена на работу с детьми и родителями, состоящими на профилактическом учете. К каждому ребенку, который оказывается в их поле зрения, важно найти свой подход, порой построить общение сложнее, чем со взрослым человеком. Работа инспектора по делам несовершеннолетних требует большой отдачи, огромной ответственности, трудолюбия и человечности. На регулярной основе инспекторы проводят встречи с детьми и с их родителями в учебных заведениях, социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, проводят различные рейдовые мероприятия, проверяют своих подопечных.По словам Анастасии Батраковой, «после нелегких рабочих будней, самое главное понимать, что тебя ждут дома». Анастасия и Светлана — прекрасные хозяйки и мамы, все свободное время стараются посвятить своим семьям.Девушки активно принимают участие в общественной жизни отдела, Анастасия Батракова является постоянным участником конкурса «Щит и Лира», на которых занимает призовые места, Светлана Кочегарова - участница различных спортивных мероприятий среди сотрудников полиции Владимирской области.Девушки не жалеют о своем выборе, ведь они прекрасно осознают всю важность своей профессии, каждому ребенку, оказавшемуся в трудном положении они всегда готовы прийти на помощь.Майор полиции Серебрякова: «С детства хотела заниматься воспитанием подростков» (МО МВД России «Гусь-Хрустальный»)Любое структурное подразделение в органах внутренних дел имеет свое предназначение и свою исключительную важность. Работа созданной 85 лет назад в советской милиции службы по работе с несовершеннолетними не утратила актуальности и по сей день. Эта служба требует от сотрудников много таких качеств, которыми обладает далеко не каждый из нас. Примером в подразделении по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» служат такие сотрудники как майор полиции Людмила Серебрякова.Людмила Львовна родом из поселка Уршельский Гусь-Хрустального района. С детства хотела быть учителем в школе, увлекалась спортом. Девочка росла в полной благополучной семье и с тревогой наблюдала за так называемыми трудными подростками, которым не хватало родительской заботы, правильного воспитания. Людмила с болью воспринимала искалеченные судьбы таких сверстников, но ее путь в ОВД оказался не быстрым. После окончания поселковой средней школы она поступила в Ликино-Дулевский автомеханический техникум по специальности «техник-плановик». Получив диплом, устроилась на Уршельский стеклозавод в газовое хозяйство на должность мастера, затем работала инструктором в Пожарной части № 36 МЧС п. Уршельский.Знаковым для Людмилы Серебряковой стал 2004 год, когда она поступила на службу в милицию на должность начальника паспортного стола. Через два года Людмила Львовна была переведена в подразделение по делам несовершеннолетних, где и служит по настоящее время, в данный момент - старшим инспектором в звании майора полиции.Серебрякова уверена, что должность инспектора ОПДН является очень значимой, так как инспектор участвует в жизни детей и их родителей. Ей свойственны позитивные человеческие качества и умение найти индивидуальный подход к каждому ребенку. Людмила Львовна стремится, чтобы ее подопечные выросли порядочными и целеустремленными людьми. Искренне радуется, когда ее работа имеет положительный результат, когда неблагополучный родитель или ребенок, совершивший противоправное действие, встают на путь исправления.В повседневной жизни это привлекательная женщина, хорошая жена и мать. Людмила Львовна неравнодушна к спорту, любит прогулки на природе.