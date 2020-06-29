Бывший главный тренер английского Тоттенхэм Хотспур Маурисио Почеттино в ближайшее время может возглавить португальскую Бенфику. 48-летний специалист уже вступил в переговоры с лиссабонцами.

Бывший главный тренер английского "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино в ближайшее время может возглавить португальскую "Бенфику". 48-летний специалист уже вступил в переговоры с лиссабонцами.Об этом сообщает португальское издание Record. Находящийся без работы с ноября 2019 года Почеттино выразил готовность сменить на посту главного тренера "орлов" Бруну Лажи, работающего в Лиссабоне с января 2019 года.Под руководством Лажи "Бенфика" в минувшем сезоне стала чемпионом Португалии, а на данный момент идет на втором месте, отставая от "Порту" на три очка. До завершения национального чемпионата осталось шесть туров.Напомним, что после того, как Почеттино перестал быть наставником "Тоттенхэма" к его персоне стали присматриваться потенциальные покупатели другого английского клуба — "Ньюкасл Юнайтед". Те видели в аргентинце наставника, который выведет команду на новый уровень. Однако пока сделка по приобретению клуба с севера Англии не состоялась и Почеттино по-прежнему остается в статусе безработного.