Участие в голосовании приняли и российские военные в Сирии. Пункты, где можно сделать выбор, организовали в Алеппо, Тартусе и Хмеймиме, а также на аэродроме Метрас на границе с Турцией и на удалённых наблюдательных постах.

Участие в голосовании приняли и российские военные в Сирии. Пункты, где можно сделать выбор, организовали в Алеппо, Тартусе и Хмеймиме, а также на аэродроме Метрас на границе с Турцией и на удалённых наблюдательных постах.Везде при этом обеспечили строгие меры санитарной безопасности — всем голосующим измеряли температуру, выдавали перчатки и проводили дезинфекцию, отмечает телеканал "Россия 24". Вместе с военными своё отношение к поправкам к Конституции выразили и гражданские — они делали выбор в рабочем кабинете российского консула в Латакии."Есть у нас определенные участки, где должно голосовать определенное количество военнослужащих. Готовим бюллетени, списки и выезжаем на данные территории для голосования", — рассказала Елена Кулешова, член избирательной комиссии при посольстве РФ в Сирии."Каждому российскому гражданину, проживающему вдали от родины, тем более, в Сирии, стране воюющей, очень важно ощущать сопричастность к тем событиям, которые происходят на родине. Поэтому столько людей сейчас приходят на участок", — добавил Заур Гусейнов, заведующий консульским отделом в г. Латакия посольства РФ в Сирии.