Протяжённость автобана, проходящего по территории 33-го региона, составит 219,4 км.

Во время визита во Владимирскую область Михаил Мишустин осмотрел участок строительства платной трассы М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань». Протяжённость автобана, проходящего по территории 33-го региона, составит 219,4 км.«Трасса позволит проехать больше двух тысяч километров от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга без единого светофора. Уверен, у нас всё должно получиться. Результаты, которые сегодня продемонстрированы, точно об этом говорят», – добавил премьер-министр.В пресс-службе Белого дом подчеркнули, что появление автомагистрали приведёт к росту выпуска товаров и услуг предприятий. Улучшение доступности может повлечь создание логистических и распределительных центров, складских комплексов, рост туристической привлекательности.