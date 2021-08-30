Гости побеседовали с ребятами и их родителями, поинтересовались насущными проблемами, проведением досуга детей на летних каникулах и поздравили с началом нового, увлекательного и интересного пути...

Полицейские и представители общественности при Управлении внутренних дел на Московском метрополитене присоединились к ежегодной благотворительной акции МВД России «Помоги пойти учиться».По ежегодной традиции, накануне 1 сентября МВД России проводит благотворительную акцию «Помоги пойти учиться», направленную на оказание помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Чтобы начало нового учебного года ознаменовалось для родителей и юных московских школьников радостным и долгожданным событием, сотрудники полиции Московского метрополитена и общественники уже не первый год оказывают адресную помощь в сборе необходимых канцелярских принадлежностей для полноценного учебного процесса.В рамках акции врио инспектора отдела по делам несовершеннолетних УВД на Московском метрополитене капитан полиции Юлия Смеян, сотрудники пресс-службы Управления капитан внутренней службы Анна Шурыгина и майор внутренней службы Татьяна Жадан, секретарь Общественного совета Олеся Ефимова вместе с представителем комиссии по делам несовершеннолетних посетили малообеспеченные семьи, проживающие на территории Нижегородского района столицы. Гости побеседовали с ребятами и их родителями, поинтересовались насущными проблемами, проведением досуга детей на летних каникулах и поздравили с началом нового, увлекательного и интересного пути, пожелав первоклассникам отличных оценок и призвав не пропускать занятия, а также вручили подарки – красивые рюкзаки с набором всех необходимых канцелярских принадлежностей.В каждой из семей будущие школьники и их родители были рады встрече и с удовольствием делились своими планами и увлечениями. Мамы 7-летнего Вовы, 6-летнего Ивана и 9-летнего Матвея от всей души благодарили сотрудников полиции и представителей общественности, отмечая, что только добрыми и положительными эмоциями их детям запомнится наступающий День знаний.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18