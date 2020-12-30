Приехав в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, сотрудники полиции Северного округа Москвы передали детям теплые поздравления с наступающим Новым годом и сладкие подарки...

В рамках Всероссийской благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве приехали в ГБУ «Центр поддержки семьи и детства САО» г. Москвы, чтобы поздравить детей с наступающим Новым годом.Традиционно в преддверии новогодних праздников по всей России проходит акция «Полицейский Дед Мороз». В рамках акции полицейские поздравляют с Новым годом и Рождеством воспитанников и учеников подшефных дошкольных и учебных учреждений, детских домов и социальных приютов, а также детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.Новый год – это период ожидания чуда, и в этом году нельзя упускать возможность поздравить ребят с самым долгожданным и волшебным праздником.Поздравить детей в ГБУ «Центр поддержки Семьи и детства САО» г. Москвыприехали сотрудники УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве - начальник ОМПО майор внутренней службы Александра Саенкова, старший инспектор по пропаганде ГИБДД УВД по САО капитан полиции Смирнов Иван, инспектор по пропаганде ГИБДД УВД по САО капитан полиции Шибина Екатерина.Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, было исключено общение с детьми, однако сотрудники полиции Северного округа Москвы, приехав в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, через заведующего стационарным отделением ГБУ ЦПСиД САО г. Москвы Александра Семенова передали детям теплые поздравления с наступающим Новым годом и сладкие подарки.В этот день полицейские подарили детям маленькую сказку. Увидев Деда Мороза со Снегурочкой, ребята были приятно удивлены и с радостью махали им вслед.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29