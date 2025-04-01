Полицейские изъяли наркотики как по месту жительства подсудимых, так и из тайников.

Октябрьский районный суд города Владимира вынес приговор двум наркосбытчикам, осуждённым за крупный сбыт наркотиков. С сентября по ноябрь 2023 года мужчины приобретали наркотические средства оптом, фасовали их и размещали в тайниках на территории города. Для организации сбыта они использовали мессенджер, по которому передавали фотографии «закладок» соучастнику.Полицейские изъяли наркотики как по месту жительства подсудимых, так и из тайников. Обвиняемые признали свою вину, и суд, учитывая возраст осуждённых, назначил одному из них 5 лет 6 месяцев, а другому – 4 года 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.Приговор пока не вступил в законную силу.