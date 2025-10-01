Антилидером по задолженности стал Кольчугинский район.

38 садовых товариществ Владимирской области завершили дачный сезон с внушительным долгом за электроэнергию — общая сумма составила 33,4 млн рублей. Об этом 1 октября сообщила пресс-служба «Энергосбыт Волга».Антилидером по задолженности стал Кольчугинский район, где сумма долга СНТ превысила 18 млн рублей.Энергетики уже подали 35 исковых заявлений и заявлений о вынесении судебных приказов на взыскание почти 10 млн рублей, при этом с должников уже взыскано более 4 млн рублей. В отношении двух товариществ — СТСН «Белая речка» и СТСН «Мелиоратор» — начата процедура банкротства.