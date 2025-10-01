Диагностика и лечение рака печени
Рак печени, или гепатоцеллюлярная карцинома (холангиокарцинома) – злокачественная опухоль печени, которая развивается из преобразованных гепатоцитов. Эти клетки отвечают за хранение и синтез белков, преобразование углеводов, синтез холестерина, вывод из организма отработанных веществ, а также инициируют образование желчи.
Внутриклеточные нарушения также имеют непосредственное отношение к вирусным гепатитам – прежде всего, В, С и D. Сегодня рак печени занимает печальное третье место среди приводящих к летальному исходу онкологических заболеваний. Но если начать лечение
на начальной стадии можно войти в стойкую ремиссию.
Причины и механизм развития болезни
Самый распространенный способ развития заболевания связан с развитием вирусных гепатитов. Коварство болезни заключается в том, что человек может быть носителем вируса многие годы и не подозревать об этом. С момента попадания вируса гепатита в организм онкологическое заболевание печени может прогрессировать 10, 15 и даже 20 лет без каких-либо клинических симптомов. Многолетнее присутствие вируса разрушительным образом воздействует на клетки печени.
Распространенной причиной рака печени является и алкоголизм. Механизм воздействия на гепатоциты в результате пагубной привычки схож с влиянием вирусного гепатита. Воспаляются межклеточные пространства, что приводит к отмиранию здоровых клеток и замещению их рубцовой тканью. Такая патология известна как алкогольный цирроз печени. Преобразованные ткани служат питательным субстратом для роста раковых клеток.
Симптоматика заболевания
На ранней стадии рак печени практически никак себя не проявляет, а единичные симптомы часто расцениваются как проявления сопутствующих болезней. Карцинома дает о себе знать, когда раковая опухоль достигает внушительных размеров и давит на соседние органы, причиняя ощутимый дискомфорт. Тянущие боли в правом подреберье, диарея, снижение веса, слабость указывают на развитие рака печени. На поздних стадиях развивается печеночная недостаточность. Нарушение функций печени приводит к выделению желчи в кишечник, развитию желтухи, высокой температуре. Также при пальпации нижняя доля печени отчетливо видна под реберной дугой.
Диагностика рака печени
Чтобы обнаружить онкологическое заболевание печени и определить характер и его стадию, в клиниках прибегают к следующим диагностическим методикам:
- ультразвуковое исследование органов брюшной полости – определяет наличие и характер опухоли в печени, а также распространение метастаз на соседние структуры и поражение региональных лимфатических узлов;
- спиральная компьютерная или магнитно-резонансная томография с применением контрастного вещества;
- пункция, или биопсия с забором фрагмента ткани опухоли для гистологического исследования
- общеклинические исследования и тест с онкомаркерами.
Тактика лечения рака печени
Шанс на выздоровление дает только полное удаление злокачественной опухоли, именно поэтому специалисты в области онкологической гепатологии при лечении печени отдают предпочтение хирургическим операциям. Резекция органа травматична, но по истечении нескольких месяцев она восстанавливается в прежних размерах. Если удалить долю органа невозможно, печень удаляется полностью.
Прогноз выживаемости после хирургического удаления злокачественной опухоли зависит от количества очагов и стадии заболевания. Своевременное обращение за помощью к израильским специалистам – реальный шанс продлить жизнь больному и сохранить его здоровье.