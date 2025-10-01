Ее арестовали на пять суток.

30 сентября Суздальский районный суд вынес решение по делу о мелком хулиганстве. Главная героиня — 20-летняя студентка института культуры.По данным суда, ночью 26 сентября девушка решила снять видео для своего Telegram-канала. Место выбрала креативное: капот служебной машины, припаркованной возле отдела полиции в центре Суздаля. Там она и исполнила свой танец.Хайп быстро сменился задержанием. Сотрудники УМВД оперативно установили личность танцовщицы и доставили её в отдел. На неё составили административный протокол. В суде девушка признала вину и раскаялась. В итоге суд назначил ей административный арест на 5 суток.