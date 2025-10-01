Во вторник, 30 сентября, депутат Госдумы РФ Игорь Игошин поздравил соотечественников с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Во вторник, 30 сентября, депутат Госдумы РФ Игорь Игошин поздравил соотечественников с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.Полный текст обращения опубликован на официальной парламентария в соцсети. В частности, Игорь Игошин отметил, что 30 сентября является по-настоящему судьбоносной датой, днём восстановления исторической справедливости. Три года назад президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии новых регионов в состав России, и миллионы людей возвратились к своим корням.Сегодня первостепенной задачей государства является помощь военнослужащим на передовой и мирным жителям. Новым территориям оказывается всесторонняя поддержка в интеграции и развитии.«Теперь мы вместе, плечом к плечу, защищаем суверенитет нашего государства. Вместе мы преодолеем трудности и будем жить дружно в нашей большой стране!», — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.