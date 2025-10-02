По данным следствия, он требовал от предпринимателя 30 тысяч рублей за каждый договор поставки гуманитарных грузов в зону СВО.

Во Владимире задержан сотрудник ГУП «ДСУ-3», исполняющий обязанности руководителя отдела логистики. 39-летнего мужчину подозревают в получении взятки. Об этом в СУ СК РФ по региону.По данным следствия, он требовал от предпринимателя 30 тысяч рублей за каждый договор поставки гуманитарных грузов в зону СВО. Бизнесмен передал логисту 90 тысяч рублей за три договора.Передача денег произошла на стоянке «ДСУ-3», где подозреваемого и задержали. Октябрьский районный суд Владимира отправил его под стражу до 28 ноября. Расследование продолжается.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .