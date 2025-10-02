Пресс-служба «Национальной лотереи» сообщает, что миллионером стал житель города Гусь-Хрустальный, который купил счастливый билет в одном из сетевых магазинов города. Победитель тиража №158

Пресс-служба «Национальной лотереи» сообщает, что миллионером стал житель города Гусь-Хрустальный, который купил счастливый билет в одном из сетевых магазинов города. Победитель тиража №158 стал счастливчиком вдвойне. Он выиграл в лотерее один миллион, а так как тираж был праздничным, сумма выигрыша удвоилась. Т.е. житель Гусь-Хрустального получит два миллиона рублей. Правда пока обладатель приза за деньгами не