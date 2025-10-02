На днях в Гусь-Хрустальном состоялась встреча главы города Алексея Соколова и и.о. министра регионального здравоохранения Тамары Томаевой. Они обсуждали качество и доступность оказания

На днях в Гусь-Хрустальном состоялась встреча главы города Алексея Соколова и и.о. министра регионального здравоохранения Тамары Томаевой. Они обсуждали качество и доступность оказания медицинской помощи жителям города, а также судьбу родильного отделения в Гусь-Хрустальной центральной районной больнице. Местные жители обеспокоены тем, что роддом могут закрыть. По итогам встречи Минздрав области сообщил о том, что роддом