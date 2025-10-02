С 4 по 5 октября специалисты АО «Газпром газораспределение «Владимир» будут проводить работы по адресу: улица Мира, 90А. В связи с чем движение автотранспорта в районе дома №4 по улице Хирурга
С 4 по 5 октября специалисты АО «Газпром газораспределение «Владимир» будут проводить работы по адресу: улица Мира, 90А. В связи с чем движение автотранспорта в районе дома №4 по улице Хирурга Орлова будет перекрыто. Автовладельцев просят заранее планировать маршрут.