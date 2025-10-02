Специалисты завершили пусконаладочные работы и запустили теплоноситель в систему.

Проблема с отоплением в новом учебном корпусе Образовательного центра № 1 в микрорайоне Веризино решена. Специалисты завершили пусконаладочные работы и запустили теплоноситель в систему.Вопрос отсутствия отопления в новой школе волновал родителей учеников с самого начала сезона и находился на особом контроле администрации города.Заместители главы администрации Илья Букалов и Елена Запруднова неоднократно выезжали в Веризино совместно с представителями Владимирского филиала «Т Плюс», чтобы лично контролировать ход работ.Как Илья Букалов, задержка была связана с техническими особенностями:«Оборудование новое, первый запуск отопления в этом здании, поэтому потребовалось чуть больше времени для настройки оборудования».Администрация города сообщила, что до сегодняшнего дня температура в учебном корпусе оставалась в пределах установленных норм. На следующей неделе у школьников начинаются каникулы. За это время здание полностью прогреется, и учебный процесс возобновится в максимально комфортных условиях как для учеников, так и для педагогов.