Читатели «АиФ-Владимир» прислали в редакцию несколько снимков.

Сегодня утром, 2 октября, жители микрорайона Веризино стали свидетелями необычного и яркого зрелища. В ясном небе над жилыми домами пролетел большой воздушный шар.Читатели «33Live.Ru» прислали в редакцию несколько снимков. На одной из фотографий виден сине-голубой аэростат, величественно парящий над крышами.«Такая красота с самого утра! Шар был очень яркий, его было хорошо видно из разных районов Веризино. Было ощущение, что кружит прямо над нашими домами», — поделились впечатлениями владимирцы.Ясная и солнечная погода только подчеркнула зрелищность полета, подарив жителям района заряд позитива и необычные кадры для личных архивов.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .