Сегодня утром, 2 октября, жители микрорайона Веризино стали свидетелями необычного и яркого зрелища. В ясном небе над жилыми домами пролетел большой воздушный шар.
Читатели «33Live.Ru» прислали в редакцию несколько снимков. На одной из фотографий виден сине-голубой аэростат, величественно парящий над крышами.
«Такая красота с самого утра! Шар был очень яркий, его было хорошо видно из разных районов Веризино. Было ощущение, что кружит прямо над нашими домами», — поделились впечатлениями владимирцы.
Ясная и солнечная погода только подчеркнула зрелищность полета, подарив жителям района заряд позитива и необычные кадры для личных архивов.
