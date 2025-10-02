Сооснователь Telegram Павел Дуров на форуме Digital Bridge в Астане обсудил влияние искусственного интеллекта на общество.

По словам Дурова, подход к развитию ИИ может быть основан на страхе перед этой технологией или же на доверии к ней."Общаясь с бизнес-лидерами, представителями правительств и университетов, включая Казахстан, я замечаю, что Казахстан рассматривает [развитие ИИ] с надеждой и даже воодушевлением. Искусственный интеллект безусловно представит множество вызовов, которые, кстати, можно решить с использованием [самого] ИИ", — отметил Павел Дуров.Дуров также добавил: "Я знаю много действительно продвинутых и успешных людей, которые утверждают, что приедут сюда, в Казахстан, чтобы найти супругу. Однако моя цель визита сюда сегодня — обсуждение вопросов об искусственном интеллекте. Технология, конечно, значительно изменит структуру общества."Digital Bridge ежегодно проводится в Астане и по утверждению организаторов является ведущей дискуссионной площадкой в Центральной Азии для обсуждения цифровых технологий и искусственного интеллекта. В этом году форум проходит с 2 по 4 октября, и на него ожидается прибытие около 30 тысяч гостей. На пленарной сессии также выступили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Венгрии Тамаш Шуйок, который прибыл в Астану с официальным визитом.